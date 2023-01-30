Німеччина

Мова про оренду з можливістю викупу.

Нещодавно з'явилася інформація, що португальський фланговий гравець Ман Сіті Жоау Канселу зацікавив ряд клубів, імена яких названі не були. Втім, як повідомляє видання The Athletic, 28-річного футболіста у своєму складі точно хоче бачити мюнхенська Баварія.

За інформацією авторитетного джерела, йдеться про піврічну оренду, яка скоріш за все включатиме можливість повноцінного трансферу. Причина цьому полягає у тому, що німецький гранд є давнім шанувальником гравця "містян". Чинний же контракт португальця з нинішнім клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

Відзначимо, що після поразки у манчестерському дербі Канселу не потрапляє до стартового складу чемпіона Англії. Останні три гри Ман Сіті він провів на лаві запасних і не вийшов навіть на заміну.

Нагадаємо, раніше Жоау заявляв, що не збирається залишати МС.