Український захисник близький до трансферу в АПЛ.
Ілля Забарний, getty images
31 січня 2023, 00:29
Захисник Динамо Київ Ілля Забарний може слідом за Михайлом Мудриком перебратися у найсильнішу лігу світу.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Борнмут веде перемовини щодо підписання українського захисника.
Стверджується, що угода буде досягнута незабаром, а після цього гравець Динамо відправиться в Англію, де у вівторок пройде медичне обстеження та підпише контракт.
Нинішнього сезону Забарний провів 25 поєдинків. Також на його рахунку вже 24 матчі у складі збірної України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Динамо зацікавив ще одного представника АПЛ — Астон Віллу.