Україна

Український захисник близький до трансферу в АПЛ.

Захисник Динамо Київ Ілля Забарний може слідом за Михайлом Мудриком перебратися у найсильнішу лігу світу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Борнмут веде перемовини щодо підписання українського захисника.

Стверджується, що угода буде досягнута незабаром, а після цього гравець Динамо відправиться в Англію, де у вівторок пройде медичне обстеження та підпише контракт.

Нинішнього сезону Забарний провів 25 поєдинків. Також на його рахунку вже 24 матчі у складі збірної України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Динамо зацікавив ще одного представника АПЛ — Астон Віллу.