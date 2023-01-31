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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 30 січня:

Фабріціо Романо повідомив, що український оборонець Ілля Забарний близький до переходу до Борнмута. Стверджується, що вже у вівторок 20-річний динамівець пройде медогляд і підпише контракт із представником АПЛ.

Руслан Маліновський вибачився перед українцями за обійми з російським гравцем Монако Алєксандром Головіним.

Стало відомо, що Андрій Лунін залишається у мадридському Реалі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.