Англія

Марокканець залишиться в Челсі.

Сага з невдалим трансфером вінгера Челсі Хакіма Зієша в ПСЖ добігла кінця. Нагадаємо, в останній день трансферного вікна парижани доклали максимальних зусиль, щоб орендувати марокканця, але Челсі навмисно тричі надсилав документи з помилками.

Сьогодні парижани подали апеляцію до Професійної футбольної ліги Франції для того, щоб організація зробила виняток та зареєструвала Зієша. Проте LFP відхилила апеляцію ПСЖ щодо завершення оренди вінгера Челсі Хакіма Зієша, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.



У нинішньому сезоні на рахунку Зієша є лише 1 гольовий пас у 14 матчах за "синіх". У складі збірної Марокко на катарському Мундіалі на рахунку Хакіма 1 гол і 1 результативна передача у семи поєдинках.