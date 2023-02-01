У вівторок, 31-го січня Колос відправився на збори в Туреччину, повідомляється на офіційному сайті ковалівців. Збір триватиме три тижні. Головний тренер команди Ярослав Вишняк взяв наступних футболістів:

ВОРОТАРІ:
Євгеній Волинець, Володимир Маханьков, Кіріл Фесюн, Іван Пахолюк

ЗАХИСНИКИ:
Євгеній Новак, Сергій Чоботенко, Роман Гончаренко, Вячеслав Ставничий, Ніколай Золотов, Олександр Чорноморець, Олексій Зозуля, Владислав Ємець. 

ПІВЗАХИСНИКИ:
Сергій Болбат, Сергій Мякушко, Олег Ільїн, Владислав Велетень, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Андрій Соловйов, Павло Оріховський. 

НАПАДНИКИ:
Володимир Лисенко, Денис Безбородько, Кіріл Попов, Євгеній Ісаєнко, Тімур Тутєров.

Список суперників українського клубу поки невідомий.