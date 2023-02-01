Головний тренер взяв 26 футболістів.
Колос, офіційний сайт Колосу
01 лютого 2023, 12:46
У вівторок, 31-го січня Колос відправився на збори в Туреччину, повідомляється на офіційному сайті ковалівців. Збір триватиме три тижні. Головний тренер команди Ярослав Вишняк взяв наступних футболістів:
ВОРОТАРІ:
Євгеній Волинець, Володимир Маханьков, Кіріл Фесюн, Іван Пахолюк
ЗАХИСНИКИ:
Євгеній Новак, Сергій Чоботенко, Роман Гончаренко, Вячеслав Ставничий, Ніколай Золотов, Олександр Чорноморець, Олексій Зозуля, Владислав Ємець.
ПІВЗАХИСНИКИ:
Сергій Болбат, Сергій Мякушко, Олег Ільїн, Владислав Велетень, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Андрій Соловйов, Павло Оріховський.
НАПАДНИКИ:
Володимир Лисенко, Денис Безбородько, Кіріл Попов, Євгеній Ісаєнко, Тімур Тутєров.
Список суперників українського клубу поки невідомий.