Франция

Про це повідомляють авторитетні джерела.

Правий фланг збірної Марокко Ашраф Хакімі-Хакім Зієш може возз'єднатися зовсім скоро. Як повідомляють одразу двоє авторитетних журналістів, лівоногий вінгер Челсі близький до переходу у ПСЖ.

"Хакім Зієш знаходиться за крок від переходу до ПСЖ із Челсі на правах оренди з правом викупу. У ПСЖ готовий контракт на три з половиною роки для марокканського вінгера", — написав у своєму Твіттері Ніколо Скіра.

"Парі Сен-Жермен і Челсі все ще обговорюють формулу угоди з Хакімом Зієшем. Між двома клубами ще немає рішення. Зієш сподівається приєднатися до ПСЖ, він уже погодився, але більше перемовин буде сьогодні", — повідомляє Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні на рахунку Зієша є лише 1 гольовий пас у 14 матчах за "синіх". У складі збірної Марокко на катарському Мундіалі на рахунку Хакіма 1 гол і 1 результативна передач у семи поєдинках.

Відзначимо, що нинішня угода 29-річного футболіста з лондонським грандом розрахована до кінця червня 2025 року.

