Англія

Він забрав традиційний номер для опорного півзахисника.

Новачок Челсі Енцо Фернандес визначився з ігровим номером.

Як стало відомо з повідомлення інсайдера Фабріціо Романо, молодий аргентинець виступатиме під п'ятим номером, який довгий час належав Жоржиньйо. Нагадаємо, італієць перейшов до лондонського Арсеналу.

Раніше під п'ятим номером виступав Курт Зума, а до цього він довго належав Майклу Есс'єну.

Нагадаємо, що перехід Енцо Фернандеса з лісабонської Бенфіки в лондонський Челсі став найдорожчим вхідним трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги.