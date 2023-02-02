25-річний англієць забив сім голів у восьми матчах.
Маркус Рашфорд, Getty Images
02 лютого 2023, 13:45
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим гравцем "червоних дияволів" за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування 25-річний англієць випередив захисника Аарона Ван-Біссаку та двох хавбеків — Каземіро та Бруну Фернандеша.
Минулого місяця Рашфорд провів вісім поєдинків, у яких забив сім голів.
Також наголошується, що Рашфорд став першим гравцем МЮ, який виграв нагороду вдруге поспіль у поточній кампанії.
Цього сезону Рашфорд провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав сім результативних передач.