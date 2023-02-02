Англія

25-річний англієць забив сім голів у восьми матчах.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим гравцем "червоних дияволів" за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування 25-річний англієць випередив захисника Аарона Ван-Біссаку та двох хавбеків — Каземіро та Бруну Фернандеша.

Минулого місяця Рашфорд провів вісім поєдинків, у яких забив сім голів.

Також наголошується, що Рашфорд став першим гравцем МЮ, який виграв нагороду вдруге поспіль у поточній кампанії.

Цього сезону Рашфорд провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав сім результативних передач.