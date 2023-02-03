Англія

Американський клуб підписав гравця з досвідом виступів в Англії.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про перехід центрального захисника Йерсона Москери в Цинциннаті.

21-річний колумбієць перейшов до клубу МЛС на правах оренди до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Москера перебрався до Англії влітку 2021 року з колумбійського Атлетіко Насьональ, але через травму провів за "Вулвз" лише один матч – у Кубку англійської ліги.

Раніше повідомлялось, що Вулвергемптон підписав колишнього воротаря Арсеналу.