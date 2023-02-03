Американський клуб підписав гравця з досвідом виступів в Англії.
Йерсон Москера, офіційний сайт Вулвергемптона
03 лютого 2023, 14:20
Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про перехід центрального захисника Йерсона Москери в Цинциннаті.
21-річний колумбієць перейшов до клубу МЛС на правах оренди до 30 червня 2023 року.
Нагадаємо, Москера перебрався до Англії влітку 2021 року з колумбійського Атлетіко Насьональ, але через травму провів за "Вулвз" лише один матч – у Кубку англійської ліги.
Раніше повідомлялось, що Вулвергемптон підписав колишнього воротаря Арсеналу.