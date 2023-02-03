ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коло Муані згадав епізод, який вирішив долю тогорічного кубка світу.

Нападник збірної Франції Коло Муані згадав, як у фінальному матчу чемпіонату світу в Катарі не реалізував стовідсотковий момент у другому екстратаймі за рахунку 3:3.

"Я досі переглядаю цей епізод, знаю його напам'ять. Тоді сказав собі: "Рандаль, ти маєш бити по воротах". Спробував пробити в ближній кут, але воротар зробив чудовий сейв. Така доля. Я програв цю дуель.

Я міг віддати передачу на Мбаппе, тому що він теж був у добрій позиції, але тоді я не побачив його. Це потім, коли переглядаєш відео, видно, що існували інші варіанти. Проте надто пізно вже нічого не можна зробити. Це залишиться зі мною на все життя", – сказав Коло Муані в ефірі beIN Sports.

🎥 🎞️ Randal Kolo Muani s’est confié en exclusivité à Bel Abbes Bouaissi !

💥 Il évoque notamment son terrible face à face avec Dibu Martinez…

🔜 Demain dès 19h dans le Football Show sur beIN SPORTS 📺🟪 pic.twitter.com/JxIxi37YlS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2023

Раніше повідомлялось, що Муані зацікавив Мілан.