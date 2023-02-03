Коло Муані згадав епізод, який вирішив долю тогорічного кубка світу.
Коло Муані після нереалізованого моменту в фіналі чемпіонату світу
03 лютого 2023, 13:33
Нападник збірної Франції Коло Муані згадав, як у фінальному матчу чемпіонату світу в Катарі не реалізував стовідсотковий момент у другому екстратаймі за рахунку 3:3.
"Я досі переглядаю цей епізод, знаю його напам'ять. Тоді сказав собі: "Рандаль, ти маєш бити по воротах". Спробував пробити в ближній кут, але воротар зробив чудовий сейв. Така доля. Я програв цю дуель.
Я міг віддати передачу на Мбаппе, тому що він теж був у добрій позиції, але тоді я не побачив його. Це потім, коли переглядаєш відео, видно, що існували інші варіанти. Проте надто пізно вже нічого не можна зробити. Це залишиться зі мною на все життя", – сказав Коло Муані в ефірі beIN Sports.
Раніше повідомлялось, що Муані зацікавив Мілан.