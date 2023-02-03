До вашої уваги трансляція товариського матчу за участю команди Олександра Кучера.
Гравці СК Дніпро-1, СК Дніпро-1
03 лютого 2023, 13:18
Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 3 лютого, команда Олександра Кучера проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде казахстанський Атирау.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, минулого спарингу, який пройшов вчора, Дніпро-1 здобув перемогу над словенською Мурою.