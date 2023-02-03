Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 3 лютого, команда Олександра Кучера проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде казахстанський Атирау.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

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Нагадаємо, минулого спарингу, який пройшов вчора, Дніпро-1 здобув перемогу над словенською Мурою.