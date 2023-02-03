Англія

Коуч задоволений пролонгацією контракту одного з лідерів команди.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував продовження контракт з Габріелом Мартінеллі.

"Дуже раді, що Мартінеллі продовжив з нами контракт. Він досі дуже молодий, тож у майбутньому ми очікуємо від нього більшого.

Ми раді, що він буде з нами найближчими роками. Нам не терпиться продовжити розвивати його неймовірний талант", - сказав Артета в інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

Цього сезону Габріел Мартінеллі провів у футболці лондонського клубу 27 поєдинків у всіх турнірах (2040 хвилин), у яких він забив сім голів і віддати три результативні передачі.