Україна

Владислав Рибак підбив підсумки чергового спарингу в Туреччині.

Воротар Дніпра-1 Владислав Рибак прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти словенської Мури (2:1).

"Тільки позитивні враження від сьогоднішнього матчу, адже ми виграли, тому по-іншому і не може бути. Хотілося зіграти понадійніше, адже пару моментів неприємних було, але будемо усе це виправляти. В цілому усе сподобалося, хлопці провели гарну гру, тому позитивні емоції від цього матчу.

У мене було невелике пошкодження, але зараз все нормально, вилікувався. Зараз через тренування намагаюся набирати форму. Вважаю, що до сезону буду готовий на усі сто відсотків.

Новачки у колективі? Усі хлопці заслуговують на те, щоб грати в основному складі, і ми дуже гарно усіх прийняли.

У нас тривають дворазові тренування, тренери нас дуже добре готують, усе як і має бути. Тому я думаю, що нам вистачить цього часу, що лишився, щоб підійти до сезону в оптимальних ігрових кондиціях", - наводить слова Рибака прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Дніпро-1 проведе товариський матч проти казахстанського Атирау. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.