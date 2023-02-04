Англія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії, який відбувся 4 лютого, о 14:30.

У рамках 22 туру АПЛ у Ліверпулі зійшлися команди Віталія Миколенка та Олександра Зінченка — Евертон і Арсенал. Матч закінчився сенсаційною перемогою мерсисайдців із рахунком 1:0 — Шон Дайч стартує з тріумфу!

Наразі "іриски" посідають вісімнадцяту сходинку у таблиці, тоді як "каноніри" залишаються на першій і випереджають Ман Сіті на 5 очок за однакової кількості зіграних матчів.

Відео голу та огляд матчу:





Евертон — Арсенал 1:0

Гол: Тарковські, 60



Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Мопе, 62).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 85), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей (Жоржиньйо, 59), Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 59).



Попередження: Миколенко, Онана, Пікфорд, Мопе — Зінченко.