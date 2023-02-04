До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії, який відбувся 4 лютого, о 14:30.
Радість Джеймса Тарковські, Getty Images
04 лютого 2023, 23:08
У рамках 22 туру АПЛ у Ліверпулі зійшлися команди Віталія Миколенка та Олександра Зінченка — Евертон і Арсенал. Матч закінчився сенсаційною перемогою мерсисайдців із рахунком 1:0 — Шон Дайч стартує з тріумфу!
Наразі "іриски" посідають вісімнадцяту сходинку у таблиці, тоді як "каноніри" залишаються на першій і випереджають Ман Сіті на 5 очок за однакової кількості зіграних матчів.
Відео голу та огляд матчу:
Евертон — Арсенал 1:0
Гол: Тарковські, 60
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Мопе, 62).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 85), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей (Жоржиньйо, 59), Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 59).
Попередження: Миколенко, Онана, Пікфорд, Мопе — Зінченко.