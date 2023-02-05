Італія

Нарешті француз скоро зможе зіграти за Ювентус.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба майже відновився від травми і готовий скоро повернутись на поле, повідомляє Football-Italia.

Очікується, що хавбек "Ювентуса" зможе взяти участь у матчі Ліги Європи проти Нанта, який заплановано на 16 лютого.

Нагадаємо, Погба повернувся до "старої синьйори" влітку 2022, проте досі не зіграв за команду жодного матчу через травму. Нещодавно Поль Погба вперше потрапив у заявку Ювентуса після повернення в Турин. Через деякий час француз повторно травмувався, що дуже розлютило головного тренера Массіміліано Аллегрі.