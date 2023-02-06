Англія

Це може статися у разі доведення всіх порушень команди щодо фінансового фейр-плею.

Манчестер Сіті може жорстоко поплатитися за недотримання правил фінансового фейр-плей, якщо вони були насправді. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, команда Хосепа Гвардіоли може бути виключена з англійської Прем'єр-ліги, якщо буде доведено усі порушення правил, у яких клуб звинуватила АПЛ.

Нагадаємо, АПЛ опублікувала офіційну заяву, в якій перерахувала понад 100 потенційних порушень "городян" у період із сезону-2009/10 до 2017/18.

Це розслідування тривало чотири роки. Зокрема, вони стосуються звітностей клубу та його доходів.

Окрім виключення з ліги, можливі санкції у вигляді зняття очок у турнірній таблиці АПЛ.