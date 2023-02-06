Англія

Англієць, ймовірно, залишиться на Стемфорд Брідж.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт залишиться в складі "синіх", повідомляє The Athletic. Клуб і гравець ведуть перемовини щодо нового контракту.

За інформацією джерела, переговори вже почались та проходять нормально. А от інформація, що хавбек наполягав на значному підвищенні зарплати, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, чинний контракт Маунта з Челсі розрахований до літа 2024 року.

Відзначимо, що в послугах Маунта зацікавлений Ліверпуль.