Німеччина

Це сталося після скандального інтерв'ю німецького воротаря.

Напружені стосунки між воротарем Баварії Мануелем Ноєром та головним тренером Юліаном Нагельсманном остаточно зіпсовані. Про це повідомляє Kicker.

Раніше Баварія звільнила тренера воротарів клубу Тоні Тапаловича, який був вірним другом Мануеля. Після цього Ноєр виступив в інтерв'ю, прокоментувавши цей інцидент.

Напружені відносини між двома сторонами були ще до звільнення Тапаловича. До цього Ноєр був незадоволений тим, що Нагельсманн більше довіряє Йозуа Кімміху і саме через нього він намагається донести свої ідеї гравцям команди. При цьому саме Мануель є капітаном колективу.

Також видання зазначає, що частина гравців Баварії залишилася на боці воротаря, який у своєму інтерв'ю розкритикував керівництво клубу.

Нині Баварія лідирує в німецькій Бундеслізі після 19 турів, випереджаючи берлінський Уніон лише одне очко.