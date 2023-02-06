Габонський форвард може продовжити кар'єру в Америці.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
06 лютого 2023, 19:59
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного габонца зацікавлений Лос-Анджелес, який вже розпочав переговори з лондонським клубом.
Також зазначається, що Обамеянг зможе виступати за американський клуб, незважаючи на те, що за один сезон був заграний за дві команди. Причина в тому, що ліга МЛС проходить не під егідою УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Обамеянг не потрапив у заявку "синіх" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.
Нинішнього сезону Обамеянг провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.