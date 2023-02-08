Німеччина

Клуб поставив крапку в пошуках помічника для Нагельсманна.

Мюнхенська Баварія посеред сезону примудрилась вигадати внутрішній конфлікт, який виник на тлі звільнення тренера воротарів Тоні Топаловича, який працював у команді останніх 11 років, за бажанням головного тренера Юліана Нагельсманна, що було підтримано на рівні правління клубу.

Через це відносини поміж основним воротарем "Рекордмайстера" Мануелем Ноєром та керманичем команди були зіпсовані, і наразі розглядається можливе позбавлення невдоволеного футболіста капітанської пов’язки.

Тим часом Баварія зробила крок на шляху власного розвитку, запросивши до команди 42-річного Міхаеля Рехнера, який до цього працював у Гоффенгаймі, починаючи від 2008 року на посаді керівника відділу підготовки воротарів та безпосередньо з воротарями основної команди з 2015 року.

Відомо, що призначення на посаду в мюнхенському клубі саме цього фахівця лобіював Нагельсманн, який працював разом із Рехнером під час роботи на чолі "сільських".