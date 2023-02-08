Англія

Француз не допоможе своїй команді в матчах Ліги чемпіонів.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс травмувався в матчі 22 туру проти Манчестер Сіті (1:0). Тепер лондонський клуб вимушений надовго залишитись без основного воротаря.

Як повідомляє The Telegraph, сканування виявило у 36-річного голкіпера ушкодження зв'язок. У клубі сподіваються, що операція гравцеві не знадобиться, але він продовжить проходити обстеження.

Джерело повідомляє, що француз не допоможе своєму клубу протягом 6-8 тижнів. Таким чином, голкіпер пропустить матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Мілана в рамках 1/8 фіналу. Перший поєдинок заплановано на 14 лютого, другий — 8 березня.

Раніше повідомлялось, що Льоріс завершив міжнародну кар'єру.