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Чемпіон світу та переможець Ліги націй більше не одягатиме футболку збірної Франції.

Капітан та воротар збірної Франції Уго Льоріс оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Про це повідомляє прес-служба національної команди.

36-річний француз є рекордсменом за кількістю проведених матчів у складі збірної Франції. На його рахунку 145 зустрічей. Також він був капітаном у 121 матчі, що є ще одним рекордом.

У складі збірної Льоріс ставав чемпіоном світу у 2018 році та переможцем Ліги націй у 2021 році.

Нагадаємо, на сьогодні це вже друге завершення кар'єри — до цього з футболом, щоправда, на всіх рівнях, попрощався валлієць Гарет Бейл.