Іспанія

Іспанець може покинути нинішній клуб.

Реал вже довгий час розглядає можливість подовження контракту з півзахисником Марко Асенсіо.

Як повідомляє El Debate, наприкінці грудня клуб зробив Асенсіо першу пропозицію щодо нового контракту. Сторони погодили 4-річний контракт, але не змогли домовитись про зарплату.

Наразі Асенсіо заробляє 4,5 млн євро на рік. "Вершкові" запропонували йому підвищення до 4,8 млн євро на рік. Проте агент гравця Жорже Мендеш вимагає збільшити пропозицію до 6 млн євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 26 поєдинків, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий відпустити п'ять гравців.