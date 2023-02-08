Турция 08 лютого 2023, 16:34 Озіл допомагає постаждалим після землетрусу в Туреччині (фото) Футболіст не залишився осторонь трагічних подій. Месут Озіл 08 лютого 2023, 16:34 Півзахисник Істанбула Месут Озіл допомагає людям, які постраждали після жахливого землетрусу в Туреччині. "Разом ми можемо досягти всього у важкі часи", — написав футболіст у своєму твіттері. Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz ❤️🇹🇷🇸🇾 pic.twitter.com/4fJdggTSQb — Mesut Özil (@M10) February 8, 2023 Раніше була інформація, що Месут Озіл вирішив завершити кар'єру. Люди Месут Озил Команди Башакшехір Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте