Півзахисник Істанбула Месут Озіл допомагає людям, які постраждали після жахливого землетрусу в Туреччині.

"Разом ми можемо досягти всього у важкі часи", — написав футболіст у своєму твіттері.

Раніше була інформація, що Месут Озіл вирішив завершити кар'єру.