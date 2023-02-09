"Містяни" потребують нового захисника.
Бен Чілвелл, getty images
09 лютого 2023, 18:56
Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "містяни" хочуть підписати гравця Челсі Бена Чілвелла на заміну Жоау Канселу.
В цьому сезоні захисник на клубному рівні провів 15 поєдинків, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може опуститися нижче Чемпіоншипу у разі вильоту з АПЛ. Тоді їм навряд знадобиться Чілвелл.