Англія

"Містяни" потребують нового захисника.

Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "містяни" хочуть підписати гравця Челсі Бена Чілвелла на заміну Жоау Канселу.

В цьому сезоні захисник на клубному рівні провів 15 поєдинків, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може опуститися нижче Чемпіоншипу у разі вильоту з АПЛ. Тоді їм навряд знадобиться Чілвелл.