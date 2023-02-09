Англія

Колишній капітан англійського клубу прокоментував скандальну справу.

Кількома днями раніше інформаційний простір англійського футболу заполонила новина про те, що керівництво місцевої Прем’єр-ліги передала на розгляд слідчим органам імовірні порушення фінансових правил із боку чинного чемпіона країни — Манчестер Сіті.

Наслідки цієї справи можуть стати для "містян" справжнім нічним жахіттям, однак ще залишаються ті відомі футбольні особистості, хто вбачає в появі подібного розслідування вплив третьої сторони.

До таких належить і колишній капітан Сіті Венсан Копані, який наразі працює на посаді головного тренера в Бернлі.

"У певному сенсі я дивлюся на ці новині й іноді просто закочую очі, тому що я ніколи не сумнівався, що на світі є багато праведників, які прийдуть і скажуть вам, що ви зробили не так.

Якщо вже дійсно говорити відверто й якщо кожен захоче подивитись на себе в дзеркало, то, як мені здається, футбольна індустрія в цілому не є сферою діяльності, у якій людина може дозволити собі вказувати пальцем на інших занадто багато разів.

Я дуже скептично ставлюсь до того, коли люди починають тикати в твій бік пальцями, тому що знаю, що таке футбольна індустрія зсередини. Краще робіть свою роботу краще й прозоріше, і давайте іншим робити те саме", — заявив бельгійський фахівець.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті в підсумку може опинитись навіть нижче рангом за команду Компані.