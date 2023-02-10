Англія

Олександр Зінченко висловився про чемпіонські перегони в АПЛ.

Захисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко прокоментував чемпіонську гонку в англійській Прем'єр-лізі, про півзахисника Жоржиньо, який перейшов із Челсі, а також висловився про Мікеля Артету та Хосепа Гвардіолу.

"Чесно кажучи, до того, як я перейшов до Арсеналу, я знав рівень кожного і не дуже здивувався побаченому. Але все ж таки я побачив у цій команді багато якостей і не можу вибрати щось одне — це буде несправедливо.

Я знаю Артету ще з часів Манчестер Сіті і завжди знав, що він чудовий тренер. Між Артетою та Гвардіолою багато спільного, але очевидно, що всі вони трохи різні, і все ж таки між ними є деяка різниця. Подібність у тому, що вони обоє хочуть перемагати у кожній грі, і це найголовніше.

З більшістю гравців Сіті я досі підтримую зв'язок, ми друзі і завжди ними будемо. Так, вони виграли матч між нами і пожартували з мене, але я сподіваюся, що наступного разу ми візьмемо реванш.

Підписання Жоржиньо? Він чудовий гравець, велика особистість. Так само це величезний досвід. Він переможець, знає, як перемагати. І, напевно, він нам дуже допоможе.

У нас багато лідерів у роздягальні. Персонал та гравці, всі підштовхують один одного до великих досягнень.

Я не збираюся давати жодних обіцянок та прогнозів, бо попереду ще довгий шлях. Багато говорять про наші чемпіонські перегони, але АПЛ — найскладніша ліга у світі, і ви бачили, що Евертон, який перебуває в зоні вильоту, обіграв нас. У чемпіонаті може статися будь-яке, і нам просто потрібно йти крок за кроком", — наводить слова Зінченка VBET News.

Після 20 турів Арсенал набрав 50 очок nf лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок, але "каноніри" мають гру в запасі.

Свій наступний матч команда Артети проведе проти Брентфорда. Гра відбудеться завтра, 11 лютого, о 17:00 за київським часом.