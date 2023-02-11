Аргентинський тренер не готовий працювати у стані "павичів".
Маурісіо Почеттіно, Getty images
11 лютого 2023, 11:28
Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє журналіст Клаудіо Марі, англійський клуб пропонував контракт екстренеру Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.
Втім, аргентинський фахівець відповів відмовою, не дивлячись на те, що знаходиться в пошуках роботи з літа минулого року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що теперішній тренер Райо Вальєкано Андоні Іраола може очолити Лідс Юнайтед.