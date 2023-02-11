Англія

Аргентинський тренер не готовий працювати у стані "павичів".

Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє журналіст Клаудіо Марі, англійський клуб пропонував контракт екстренеру Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.

Втім, аргентинський фахівець відповів відмовою, не дивлячись на те, що знаходиться в пошуках роботи з літа минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що теперішній тренер Райо Вальєкано Андоні Іраола може очолити Лідс Юнайтед.