Англія

Аргентинський фахівець не захотів працювати з командою, очоливши її посеред сезону.

Марсело Гальярдо не буде призначений головним тренером Лідса в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст TyC Sports Сезар Луїс Мерло.

За інформацією джерела, керівництво клубу АПЛ зробило пропозицію 47-річному аргентинцю, але він відповів відмовою, оскільки не хоче очолювати команду посеред сезону.

До цього Гальярдо працював з уругвайським Насьоналем та аргентинським Рівер Плейтом, разом з якими по одному разу виграв національну першість.

Раніше була інформація, що Лідсу відмовили Рауль та Андоні Іраола. Таким чином, це вже третя поразка для клубу у пошуку нового головного тренера.

Після 21 туру Лідс набрав 19 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.