Захисник може змінити клуб.
Гаррі Магвайр, getty images
13 лютого 2023, 21:44
Манчестер Юнайтед планує розвантажити склад у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Кріс Вілер, "червоні дияволи" готові продати Гаррі Магвайра вже по завершенню цього сезону.
Стверджується, що Манчестер Юнайтед визначився з сумою, яка його влаштує за перехід на постійній основі — 40 мільйонів фунтів.
У цьому сезоні на рахунку англійського футболіста 19 матчів на клубному рівні, у яких він отримав шість попереджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг визначився з тими, на кого не розраховує.