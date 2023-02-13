Англія

Захисник може змінити клуб.

Манчестер Юнайтед планує розвантажити склад у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Кріс Вілер, "червоні дияволи" готові продати Гаррі Магвайра вже по завершенню цього сезону.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед визначився з сумою, яка його влаштує за перехід на постійній основі — 40 мільйонів фунтів.

У цьому сезоні на рахунку англійського футболіста 19 матчів на клубному рівні, у яких він отримав шість попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг визначився з тими, на кого не розраховує.