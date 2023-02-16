Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Арсеналом.

Манчестер Сіті напередодні переміг лондонський Арсенал у перенесеному матчі дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення зустрічі головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ своєї команди.

"Що мене найбільше засмутило сьогодні? Обрана мною тактика. Я вирішив спробувати щось нове, але воно виявилось жахливим. У другому таймі ми відмовились від моїх початкових ідей, і тоді вже стали більше схожими на звичних нас.

Сіті мав багато боротись за те, аби контролювати хід гри, від чого був змушений страждати. Суперники при цьому були кращими за нас в плані фізичного стану, проте після перерви ситуація змінилась на краще для нас.

Гра Голанда? О, це було блискуче. Один із найкращих його виступів за нас. Мені б хотілось, аби він частіше грав на такому ж рівні. Нам потрібно більше грати на загострення не довгими передачами, а саме швидким вертикальним пасом до штрафного.

Результат зустрічі мене повністю влаштовує. У Арсенала на одну гру менше, тому я вважаю, що саме вони є лідерами ліги. Проте ще кілька тижнів тому ми відставали на вісім чи дев’ять очок, а програш на Емірейтс був би для нас фактично кінцем.

Тепер, через те, що суперники втратили очки, ми маємо шанс наблизитись до них", — заявив іспанський фахівець.

У наступній грі Манчестер Сіті завітає в гості до Ноттінгем Форест.