Англія

Керманич Арсенала прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Лондонський Арсенал напередодні поступився на Емірейтс у перенесеному матчі дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення зустрічі головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ своєї команди.

"Цей результат — суцільне розчарування. Надзвичайно важко грати на рівні з Манчестер Сіті, який вимагає від вас виступу на найвищому рівні, аби хоча б мати шанс виграти.

Мені здалось, що в багатьох моментах ми грали краще за суперників, але якщо пропустити три голи так, як ми це зробили, і не реалізувати власні відмінні нагоди, шансів на успіх фактично не залишається.

Коли трапляються помилки в захисті, це — та частина ризику, на який ми вимушено мусимо йти. У іншому випадку, ми мали б були отримати винагороду за сміливість та добре розуміти, як саме потрібно перегравати суперників. Але після перерви Сіті змінив схему, і ми не зрозуміли, як саме потрібно проти них грати.

Я не можу сказати, через що сталась помилка Томіясу. Чи це брак досвіду, чи це просто прикра невдача. Я ніколи не бачив, щоб він робив такі передачі за сім років, які я його знаю. Але це також частина футболу, і суперники отримують прекрасну нагоду вас покарати за недбалі дії.

Вважаю, що зараз ми не маємо права зупинятись. За три дні на нас очікує ще одна гра, потім — ще одна, потім — додаються єврокубки. Я вірю в своїх гравців, напевно, більше, аніж до цієї поразки", — заявив іспанський фахівець.

У наступній грі Арсенал завітає в гості до бірмінгемської Астон Вілли.