Раніше повідомлялося, що бельгієць може перебратися до Ювентуса чи МЮ.
Юрі Тілеманс, Getty Images
17 лютого 2023, 10:20
Бельгійський хавбек Лестера Юрі Тілеманс готовий залишити клуб у якості вільного агента по завершенні сезону, повідомляє у своєму Твіттері Ніколо Скіра.
За інформацією журналіста, наразі між бельгійцем і "лисицями" нема згоди щодо продовження контракту. Півзахисник вже отримав три пропозиції, проте наразі не оголошується, про які саме клуби йде мова. Цілком можливо, "у грі" знову Ювентус і МЮ.
Відзначимо, що ще у листопаді у Лестері не сумнівалися, що Юрі продовжить контракт.
Нагадаємо, бельгієць грає за свій нинішній клуб з початку 2019 року.