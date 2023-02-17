Англія

Раніше повідомлялося, що бельгієць може перебратися до Ювентуса чи МЮ.

Бельгійський хавбек Лестера Юрі Тілеманс готовий залишити клуб у якості вільного агента по завершенні сезону, повідомляє у своєму Твіттері Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, наразі між бельгійцем і "лисицями" нема згоди щодо продовження контракту. Півзахисник вже отримав три пропозиції, проте наразі не оголошується, про які саме клуби йде мова. Цілком можливо, "у грі" знову Ювентус і МЮ.

Відзначимо, що ще у листопаді у Лестері не сумнівалися, що Юрі продовжить контракт.

Нагадаємо, бельгієць грає за свій нинішній клуб з початку 2019 року.