Україна

Легенда українського футболу хоче знову стати до роботи.

Екскоуч збірної України Андрій Шевченко зізнався, що скучив по роботі та готовий очолити клуб або збірну.

"В останні місяці було б неправильно приймати якісь пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, після відходу зі збірної України Шевченко недовго попрацював в Дженоа. Понад рік українець перебуває без роботи.

Раніше ми писали, що DAZN випустив фільм "Лист з України" за участі Андрія Шевченка.