Легенда українського футболу хоче знову стати до роботи.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
17 лютого 2023, 11:51
Екскоуч збірної України Андрій Шевченко зізнався, що скучив по роботі та готовий очолити клуб або збірну.
"В останні місяці було б неправильно приймати якісь пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, після відходу зі збірної України Шевченко недовго попрацював в Дженоа. Понад рік українець перебуває без роботи.
Раніше ми писали, що DAZN випустив фільм "Лист з України" за участі Андрія Шевченка.