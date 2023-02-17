Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ренном.

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна (2:1).

"З кожним тренуванням та грою стає все комфортніше. Я розумію вимоги тренера, але трішки не моя позиція.

Виходить грати, тому я радий приносити користь команді. Сподіваюся, далі буде тільки краще", - сказав Криськів в ефірі MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Криськів претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.