Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ренном.
Дмитро Криськів (праворуч), ФК Шахтар
17 лютого 2023, 12:05
Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна (2:1).
"З кожним тренуванням та грою стає все комфортніше. Я розумію вимоги тренера, але трішки не моя позиція.
Виходить грати, тому я радий приносити користь команді. Сподіваюся, далі буде тільки краще", - сказав Криськів в ефірі MEGOGO.
Раніше повідомлялося, що Криськів претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.