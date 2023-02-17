Україна

В криворізькому клубі роблять ставку на молодих гравців.

Нападник криворізького Кривбасу U-19 Антон Циганков, який наразі перебуває на турецьких зборах з головною командою клубу, поділився враженнями від роботи.

"Хочу проявити себе з найкращої сторони. Забити як мінімум не менше, ніж у першій половині сезону за U-19. Допомагати Кривбасу перемагати та вирішувати завдання на сезон.

Ми у постійному контакті із тренерами. Вони нам підказують, допомагають ставати все краще, прогресувати. На нас розраховують та дають шанс, це відчувається однозначно", — цитує гравця пресслужба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Петрокуб.