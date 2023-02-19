Англія

Українець розповів про свої думки, коли дізнався, що його батько пішов на фронт.

Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про свого батька, який ухвалив рішення стати військовим та вирушити на війну проти країни-терориста росії.

За словами українця, він забронював квиток для батька на гру проти Манчестер Сіті, який пройшов 26 лютого 2022 року. Проте він не зміг приїхати на гру, бо його батько, який працював на будівництві, став військовим та пішов воювати за Україну. Про це Віталію розповів його мама телефоном.

"Я був зовсім приголомшений. Я плакав. Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони в мене будуть. Він уже був у бункері практично без зв'язку. Ми рідко говорили, а листуватися було небезпечно, бо ми не були впевнені, чи росіяни зможуть перехопити діалог і отримати якусь інформацію.

Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав мені, що не боїться, але боявся я. Він неймовірно сміливий і досі служить в армії, перебуваючи у Києві. Якщо він буде потрібен десь в іншому місці, він піде", — наводить слова Миколенко Daily Mail.

Наразі батьки футболіста збірної України перебувають у безпеці в Києві, а його батько зміг нарешті відвідати сина в Англії минулого місяця.

"Ми поїхали до центру міста, і коли ми зайшли до клубного магазину Everton Two, всі вітали мене і запитували: "Як справи, Мико?".

Мій тато був вражений тим, що всі знали мене і хотіли переконатися, що зі мною все гаразд", — додав Миколенко.

Нинішнього сезону Миколенко провів 24 поєдинки у всіх турнірах, але поки що без результативних дій.