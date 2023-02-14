Англія

Коментар головного тренера "червоних".

У понеділок, 13 лютого, Ліверпуль переграв Евертон у дербі з рахунком 2:0. Голами відзначилися Мохамед Салах і Коді Гакпо.

Після поєдинку своїми думками поділився головний тренер "скаузерів" Юрген Клопп.

"Відчуваю полегшення! Це головне відчуття після фінального свистка. Задоволений нашим виступом. Ми повинні були грати сьогодні у ту гру, в яку хотіли грати, а не у ту гру, яку хоче грати Евертон.

...Крім того, ми були супердомінуючими; міняли позиції, грав у м’яч, змушували їх бігати. Але обидва голи були з контратак, це, очевидно, також дозволено. Мені сподобалися обидва голи, мені сподобалися дії всіх, хто брав участь у тих атаках. В обох голах у нас було три варіанти у штрафному майданчику, коли робилася передача. Таким чином, багато речей було інакше цього вечора, тому це була найкраща гра для нас за останній час, і тому ми її виграли.

Стефан Байчетич зіграв досить добре, ми знайшли для нього нову роль. Насправді ви повинні запитати його, я не думаю, що він ніколи раніше грав на цій позиції. Він прийшов сюди у дитинстві як центральний хав, тепер зіграв для нас "шісткою" у кількох іграх, а сьогодні ввечері в якості "вісімки", а в багатьох моментах — подвійної "шістки", це вийшло надзвичайно добре. Це був досить хороший виступ, чесно кажучи.

Так, тренування останніми тижнями додали нам упевненості. Власне, ми про це говорили три дні тому... Нам потрібна була ця гра, потрібна була продуктивність. Тепер ми отримали результат, наші люди це абсолютно заслужили – мені сподобалася атмосфера, ще до того, як ми забили. Це божевілля, яку атмосферу створюють тут люди. Сьогодні ввечері ми перемогли, і наші люди заслужили на це.

Коді Гакпо забив перший м'яч за Ліверпуль і провів хороший матч. Він створив шанс для Дарвіна Нуньєса, також у нього були й інші подібні моменти, коли він виходив під тиском, а потім був фол, і ми отримали штрафний удар. Він чудово діяв під сильним тиском у центрі. Зрештою, це був не найскладніший гол, який він коли-небудь забивав, але це саме той гол, про який мріє кожен нападник. Обидва голи були дуже важливими для обох гравців. Наступний, кому могло знадобитися щось подібне, мабуть, Дарвін; шанс, який він мав, був справді хорошим. У всякому разі, очевидно, це був Дарвін з божевільним забігом на перший гол і суперпасом.

Якби нефарт Ліверпуля продовжився, то в епізоді з першим голом м'яч потрапив би у голову Миколенка. Я бачив аналіз Карри [Джеймі Каррагера], і вони говорили близько 10 хвилин про те, як можна було захиститися при цьому м'ячі. Зрештою, якщо би м'я потрапив у голову захисника, то все, нічого не буде. Ще одна хороша контратака без голу. Очевидно, це був дуже важливий момент, не пропустити з першого шансу, який вони мали, також був дуже важливим моментом. Я не впевнений, наскільки ви можете змусити удачу, але якщо у вас її немає, ви облажалися!

Справа не в тому, що у нас було забагато таких випадків. Подумайте про перший гол, який ми пропустили у матчі проти "вовків" – ми можемо говорити про все, що нам не вдалося, і таке інше, але те, як м'яч залетів у ворота, було схожим на фарс. Сьогоднішній вечір справді важливий, він дав нам усі позитивні ознаки, і тепер ми маємо переконатися, що є самими собою", — передає слова німця офіційний сайт Ліверпуля.

Відзначимо, що на нашому сайті доступний відеоогляд дербі Мерсісайду.