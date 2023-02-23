Україна

Коуч відзначив вміння своїх гравців.

Головний тренер молодіжної збірної України та Олександрії Руслан Ротань розповів, чи бачить він серед футболістів своєї команди потенційних гравців молодіжки.

"У нас в команді є кандидати у молодіжну збірну. Все залежить від самих хлопців. Є тренувальний процес, є матчі чемпіонату. Треба виходити на поле, показувати себе, проявляти себе, доводити своєю результативністю та ефективністю, що гідний представляти країну на міжнародних змаганнях. Можливо все. Шанси є у кожного", — цитує наставника офіційний сайт Олександрії.

Раніше Павелко заявив, що УАФ веде переговори із Сергієм Ребровим, який може очолити збірну України.