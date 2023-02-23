Україна

Півзахисник Михайло Шишка — гравець ФК Минай.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання угоди з півзахисником Михайлом Шишкою.

У закарпатській команді він буде виступати під 76 номером. Деталі угоди та про термін контракту не повідомляється. Футболіст перейшов у закарпатський клуб як вільний агент.

Сезон-2022/23 28-річний півзахисник розпочав у Львові – провів 11 матчів та віддав одну результативну передачу. Загалом в УПЛ Шишка провів 38 матчів, а дебютував у вищій лізі 23 серпня 2020 року у складі Інгульця в матчі проти Дніпра-1 (1:1).

У послужному списку Михайла виступи за українські Львів, Інгулець й Оболонь-Бровар, грузинські Динамо з Тбілісі й Самтредію та литовський Рітеряй.

Раніше повідомлялось, що Воробчак підписав нову угоду з Минаєм.