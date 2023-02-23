Україна

Перемога українського клубу в Туреччині.

Сьогодні Колос завершує підготовчі збори в Туреччині двома контрольними матчами із ФК Рига. У першому ковалівці здобули перемогу — 2:0 завдяки голам М'якушка та Ільїна.

Колос (Ковалівка) - Рига (Латвія) — 2:0

Голи: М'якушко, 13, Ільїн 43.

Колос починає другу частину чемпіонату України матчем з Кривбасом. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 3 березня. Початок — о 13:00.

З датами і часом початку перших весняних матчів УПЛ можна ознайомитись за посиланням.