Англія

Швейцарський півзахисник може залишитись в стані лондонців.

Арсенал розглядає можливі варіанти посилення складу в майбутнє літнє трансферне вікно та не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб веде перемовини з Гранітом Джакою щодо подовження контракту.

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Зазначимо, що в цьому сезоні швейцарський футболіст відіграв 31 матч на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ельнені продовжив контракт із Арсеналом.