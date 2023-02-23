Іспанія

"Каноніри" пропонували близько 70 мільйонів євро.

Барселона вирішила залишити в своєму складі Рафінью Діаса, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, лондонський клуб пропонував в січні 70 мільйонів євро за бразильця. Ймовірно, Рафінья Діас повинен був стати альтернативою Михайлу Мудрику, який перейшов в Челсі.

Однак каталонці відмовилися продавати бразильця, так як вважають його цінним гравцем для майбутнього.

У цьому сезоні Рафінья забив 7 голів і зробив 9 результативних передач в 32 іграх за Барселону у всіх турнірах.