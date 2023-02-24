Лондонці хочуть підписати півзахисника Вест Гема.
Деклан Райс, getty images
24 лютого 2023, 19:27
Арсенал розглядає варіанти посилення складу в майбутнє літнє трансферне вікно та визначився з пріоритетною метою.
Як повідомляє видання Football.london, лондонський клуб зробить все, щоб підписати Деклана Райса з Вест Гема.
У поточному сезоні Райс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, за скільки Вест Гем може відпустити Райса наступного літа.