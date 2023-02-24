Англія

Лондонці хочуть підписати півзахисника Вест Гема.

Арсенал розглядає варіанти посилення складу в майбутнє літнє трансферне вікно та визначився з пріоритетною метою.

Як повідомляє видання Football.london, лондонський клуб зробить все, щоб підписати Деклана Райса з Вест Гема.

У поточному сезоні Райс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, за скільки Вест Гем може відпустити Райса наступного літа.