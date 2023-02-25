Сторони близькі до завершення угоди.
Кендрі Паєс, twitter.com/FabrizioRomano
25 лютого 2023, 17:16
Півзахисник Індепендьєнте дель Вальє Кендрі Паєс незабаром стане гравцем Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони близькі до завершення трансферу 15-річного еквадорця, який вважається одним із головних талантів Південної Америки.
Однак також зазначається, що він зможе приєднатися до "синіх", коли йому виповниться 18 років.
Крім Челсі у послугах вундеркінда зацікавлені Манчестер Юнайтед, Баєр та дортмундська Боруссія.
Нині Паєс виступає за молодіжну команду Індепендьєнте. Також на його рахунку п'ять матчів у складі збірної Еквадору U-17, де він забив три м'ячі.