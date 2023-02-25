Англія

Сторони близькі до завершення угоди.

Півзахисник Індепендьєнте дель Вальє Кендрі Паєс незабаром стане гравцем Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони близькі до завершення трансферу 15-річного еквадорця, який вважається одним із головних талантів Південної Америки.

Однак також зазначається, що він зможе приєднатися до "синіх", коли йому виповниться 18 років.

Крім Челсі у послугах вундеркінда зацікавлені Манчестер Юнайтед, Баєр та дортмундська Боруссія.

Нині Паєс виступає за молодіжну команду Індепендьєнте. Також на його рахунку п'ять матчів у складі збірної Еквадору U-17, де він забив три м'ячі.