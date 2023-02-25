Англія

Енцо Фернандес висловився про суму свого переходу до команди Грема Поттера.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес прокоментував суму свого трансферу з Бенфіки до складу "синіх".

Нагадаємо, трансфер Фернандеса став рекордним для англійського футболу – за футболіста було виплачено 121 мільйон євро.

"Щодо трансферної вартості, ці цифри не мають до мене жодного відношення. Це частина футболу. Моя робота — виходити на поле і викладатися по максимуму.

Коли приходить така кількість молодих хлопців, які мають всього 20 днів, щоб дізнатися один про одного, важко відразу стати зіграною командою. Наш тренерський штаб надав нам все необхідне, щоби адаптуватися. Це лише питання часу, коли ми всі станемо єдиним цілим", — наводить слова Фернандеса The Guardian.

Після 23 ігор Челсі набрав 31 очко та посідає лише 10 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій найближчий матч "сині" проведуть проти Тоттенгема. Гра відбудеться завтра, 26 лютого, о 15:30 за київським часом.