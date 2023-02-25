Англія

Українець відіграв матч як капітан "канонірів".

У матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал в гостях мінімально обіграв Лестер із рахунком 1:0.

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" як капітан команди. Він провів на полі 93 хвилини, після чого був замінений у компенсований час.

За цей час Зінченко зробив два перехоплення, виграв 5 із 6 єдиноборств, зробив 59 з 69 передач (86%), а також завдав одного удару по воротах і 12 втрат.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили гру українця ідентичними оцінками – 7,4 бали, що є другою найкращою оцінкою у матчі.

Найкращим на думку статисників став Леандро Троссар – 7,5 балів.

Після 24 турів Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ з відривом від Манчестер Сіті у п'ять очок – 57 проти 52. У Лестера 24 бали та 14 позиція.