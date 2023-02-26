Англія

Капітан Тоттенгема вважає, що перемога над "аристократами" цілком заслужена.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн прокоментував звитягу над Челсі в матчі АПЛ. Нагадаємо, "шпори" перемогли в лондонському дербі — 2:0.

"Челсі був для нас важким суперником протягом останніх кількох років. Це справді важлива перемога, щоб утриматися на четвертому місці. Загалом я вважаю, що ми заслужили перемогу.

У першому таймі обидві команди створили кілька моментів. Ми просто показали трохи більше якості в останній третині поля. Ще один сухий матч і два забиті голи — хороша домашня гра", — сказав Кейн.

До речі, Челсі вперше за чотири роки програв Тоттенгему.