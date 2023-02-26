Україна

Команда Мірчі Луческу провела заключний спаринг на зборах.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 26 лютого, команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг, у якому не змогла обіграти латвійську Валмієру.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на 54 хвилині, коли результативним ударом відзначився Віталій Буяльський, але через три хвилини Гуйє зрівняв цифри на табло.

Також зазначимо, що на 64 хвилині Сидорчук отримав другу жовту картку, за що його було вилучено з поля.

Динамо – Валмієра 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Гуйє, 57.

Динамо: Моргун – Дубінчак, Сирота, Дячук, Караваєв – Сидорчук (Андрієвський, 65), Гармаш, Буяльський, Кабаєв, Н.Волошин – Ванат (Царенко, 75).

Валмієра (стартовий склад): Олсес, Бірка, Вейпс, Балодіс, Тонішевс, Жаунземс, Желізко, Каїрмані, Діоп, Варславанс, Гуйє.

Попереджені: Сидорчук, Кабаєв – Каїрмані, Желізко.

Вилучений: Сидорчук (64, друге попередження).