Англія

Українець поділився своїми думками про акцію АПЛ на честь річниці війни.

Захисник Борнмута Ілля Забарний прокоментував акцію англійської Прем'єр-ліги на честь річниці війни в Україні, а також розповів про думки у перші дні воєнної агресії з боку росії.

"Я пишаюся тим, що я українець. Грати в англійській Прем'єр-лізі завжди було мрією, і це слава моєї країни, що я можу це зробити.

Ця акція є дуже важливою для всіх, для всього українського народу. Щодня в Україні помирають люди, і світ має знати, що відбувається у моїй країні.

Останній рік був дуже тяжким для всіх, хто живе в Україні. Ми подорожували світом і грали матчі за мир, кажучи, що нам не потрібна війна, нам потрібна підтримка. Минулого року я багато подорожував, щоб усі знали про війну. Ми поїхали б у будь-яку країну, і неважливо, проти якої команди ми б грали. Важливо те, що люди нас підтримували та поважали, і це було дуже приємно бачити. Я хочу сказати, що це було кохання з трибун не до мене, а до людей, які захищають Україну.

Ми не мали вболівальників на стадіонах. Коли була тривога, ми всі йшли у безпечне місце під землею, і коли вона закінчувалася, ми починали грати.

Коли відбувається атака, ви не знаєте, куди приземлиться ракета. Це дуже небезпечно та страшно. Ти слухаєш все навколо, і ти чуєш звуки бомби, що летить. Це страшно. Ти боїшся не за своє життя, а за життя своєї сім'ї. Після початку війни ви просто стаєте іншою людиною, і потрібно бути сильним.

Що дивно, то це те, що люди намагаються допомагати один одному в будь-якій ситуації. Ви можете не знати людину, але вона приходить і допомагає, і це блискуче", — наводить слова Забарного прес-служба клубу.

Нагадаємо, Забарний перебрався до клубу АПЛ цієї зими, але за нову команду так і не зіграв, оскільки він отримав травму.